وجهت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة، ضربة قوية للعناصر الإرهابية ثأرا لدماء رجالها الذين استشهدوا الأسبوع الماضي بطريق الواحات.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن 12 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة قتلوا صباح اليوم، في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن بالكيلو 175 بطريق الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى استمرار عمليات التمشيط بمحيط المنطقة لضبط كافة العناصر الإرهابية.

وأوضح أن معلومات كانت قد توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها تواجد عدد من العناصر الإرهابية بأحد المدقات الجبلية المتاخمة للكيلو 175 بطريق الواحات حيث تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه مأمورية من قطاعات الأمن الوطني والأمن المركزي والأمن العام إضافة إلى العمليات الخاصة للقبض على تلك العناصر.

وأشار المصدر إلى أنه لدى وصول القوات إلى المنطقة المشار إليها استشعرت تلك العناصر الإرهابية وجودها وبادرت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، مما اضطر القوات إلى الاشتباك معهم ومبادلتهم إطلاق النيران، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 من العناصر الإرهابية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزتهم.