اتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، روسيا اليوم الجمعة ،بمحاولة التستر على استخدام حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لغاز السارين، وقال إن سلوك موسكو يقوض الإجماع الدولي ضد الأسلحة الكيماوية.

وخلص تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الخميس، إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بالأسلحة الكيماوية في خان شيخون بسوريا أودى بحياة عشرات الأشخاص في أبريل نيسان ودفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة صاروخية لدمشق.

وفي تعليق على نشر التقرير دعا جونسون المجتمع الدولي إلى محاسبة حكومة الأسد.

وشن أيضا هجوما حادا على روسيا التي ساعدت في التوسط لاتفاق أبرم في عام 2013 ووافق الأسد بمقتضاه على تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية.

وقال جونسون في بيان "حاولت روسيا مرارا تعطيل الجهود الرامية إلى كشف حقيقة الهجوم في خان شيخون ..اختارت روسيا على الدوام التستر على الأسد".