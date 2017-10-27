قال المكتب الإعلامي للتحالف المناهض لتنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية توصلت اليوم إلى اتفاق مع مقاتلي البشمركة الأكراد لوقف القتال في شمال العراق.وذكر متحدث باسم التحالف في بغداد أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات.



وشنت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران هجوما مباغتا يوم 16 أكتوبر ردا على استفتاء أجرته حكومة كردستان على الاستفتاء يوم 25 سبتمبر.



وتهدف العملية إلى السيطرة على ما يسمى بمناطق متنازع عليها تطالب حكومة كردستان والحكومة العراقية المركزية بالسيادة عليها إلى جانب المعابر الحدودية ومنشآت نفطية مهمة.



وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط دون مقاومة كبيرة يوم 16 أكتوبر لكن قوات البشمركة بدأت في القتال بقوة مع انسحابها إلى منطقة قرب إقليم كردستان.



ووقعت معظم الاشتباكات العنيفة في الطرف الشمالي الغربي حيث تدافع البشمركة عن المعابر الحدودية مع تركيا وسوريا ومركز نفطي يتحكم في صادرات الإقليم من النفط الخام.