أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن "المليشيات الحوثية" استهدفت بصاروخ باليستي مجمعا سكنيا في إحدى القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران جنوبي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية باليمن العقيد الركن تركي المالكي في بيان إن الصاروخ أطلق باتجاه إحدى القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران متهما "الميليشيات الحوثية" باستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأشار المتحدث إلى سقوط الصاروخ على مجمع سكني تابع لإحدى الشركات الوطنية ويسكنه عدد من العمال المقيمين ما أسفر عن وقوع حريق بالموقع تمت السيطرة عليه مبينا أنه نتج عن ذلك خسائر بالممتلكات الخاصة وإصابة طفيفة لأحد العمال.

وأضاف المالكي "أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية المسلحة يأتي نتيجة لاستمرار تهريب الأسلحة والصواريخ من بعض الأطراف الإقليمية الداعمة لهم بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف المواطنين والمقيمين وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأكد أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.