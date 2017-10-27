اتهمت بريطانيا اليوم كوريا الشمالية بالوقوف وراء الهجمات الالكترونية التي استهدفت في مايو الماضي منظومة الصحة البريطانية (ان آتش اس).

وقال نائب وزير الداخلية البريطاني لشؤون الامن بان وولاس في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان حكومته "متيقنة" بان كوريا الشمالية كانت وراء الهجمات الالكترونية التي استهدفت بريطانيا وعددا من الدول الاخرى بفيروس (وناكراي).

ورأى ان بيونغ يانغ التي تعاني من عزلة اقتصادية دولية نفذت الهجمات بغرض الحصول على اموال مضيفا ان خبراء ربطوا بين كوريا الشمالية وهجمات اخرى نفذت للحصول أيضا على أموال.

وأقر وولاس بان الفيروس الذي اخترق نظام (منظومة الصحة) كان يمكن تجنبه في حال قامت السلطات المعنية بتحديث انظمة الحماية الالكترونية.

واعتبر ان "الدول الغربية باتت بحاجة الى استراتيجية جديدة للتعامل مع الدول التي ترعى الهجمات الالكترونية التي تضر بالمصالح الاقتصادية والامنية المشتركة" مؤكدا ان بلاده لديها القدرة على الرد لكنها لا تريد تعريض انظمتها الى حرب الكترونية مفتوحة.

يذكر ان فيروس (وناكراي) اخترق يوم 12 مايو الماضي اجهزة كومبيوتر وقاعدة بيانات 81 مستشفى و600 عيادة طبية في مختلف المناطق البريطانية.

وتسبب الهجوم حسب تحقيق اجرته السلطات البريطانية في تعطيل قاعدة بيانات المرضى والغاء قرابة 20 الف موعد طبي من ضمنها مواعيد عاجلة تخص مرضى مصابين بامراض خطيرة فيما اضطرت بعض المستشفيات الى تحويل سيارات الإسعاف الى مستشفيات اخرى.