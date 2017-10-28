أعلن الملياردير الشعبوي اندريه بابيش امس الذي فازت حركته «آنو» بالانتخابات العامة التشيكية أنه سيشكل حكومة أقلية مدعومة بتكنوقراط من خارج الاحزاب بعدما رفض كل شركائه المحتملين تشكيل ائتلاف معه.

وفازت حركة «آنو» (نعم) التي بنت حملتها الانتخابية على شعارات مكافحة الفساد ومناهضة منطقة اليورو ورفض استقبال المهاجرين، بـ78 من مقاعد البرلمان الـ 200 خلال عطلة نهاية الأسبوع، متقدمة بذلك على الحزب الأهلي الديموقراطي اليميني وحزب القراصنة المناهض للمؤسسة التقليدية وحزب الحرية والديموقراطية المباشرة اليميني المتشدد إضافة إلى خمسة أحزاب أخرى.