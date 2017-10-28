قال المكتب الإعلامي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية توصلت امس إلى اتفاق مع مقاتلي البيشمركة الأكراد لوقف القتال في مناطق خطوط التماس.

وذكر متحدث باسم التحالف في بغداد أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات.

وقال رايان ديلون - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - «لدينا علم بتوصل القوات الاتحادية والبيشمركة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، مؤكدا أن «التحالف يؤيد هذه الخطوة»، مضيفا «نحاول أن نلعب دور الوسيط ونشجع الحوار بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ونسعى لمحاولة التركيز من جديد على حرب داعش»، متمنيا عدم حدوث اشتباكات جديدة. وكانت القوات العراقية قد أمهلت - في وقت سابق من امس - البيشمركة ساعتين للانسحاب من معبر «فيش خابور» على المثلث الحدودي العراقي ـ السوري ـ التركي.

وشنت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي هجوما مباغتا يوم 16 أكتوبر ردا على استفتاء أجرته حكومة كردستان يوم 25 سبتمبر.

وتهدف العملية إلى السيطرة على ما يسمى بمناطق متنازع عليها تطالب حكومة كردستان والحكومة العراقية المركزية بالسيادة عليها إلى جانب المعابر الحدودية ومنشآت نفطية مهمة.

وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط دون مقاومة كبيرة يوم 16 أكتوبر لكن قوات البيشمركة بدأت في القتال بقوة مع انسحابها إلى منطقة قرب إقليم كردستان.

ووقعت معظم الاشتباكات العنيفة في الطرف الشمالي الغربي، حيث تدافع البيشمركة عن المعابر الحدودية مع تركيا وسورية ومركز نفطي يتحكم في صادرات الإقليم من النفط الخام.

إلى ذلك، رفض رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بشأن عناصر الحشد، وقال «إن الحشد الشعبي قوة أساسية وشارك - بشكل مؤثر - في الانتصار على داعش وهزيمة العدو في جميع المناطق طيلة السنوات الثلاث الماضية».

ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية عن الفياض قوله إن وزير الخارجية الأميركي «ليس مؤهلا للتعليق على الحشد الشعبي العراقي»، مشددا على أن هذه التصريحات مرفوضة ورئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال - في وقت سابق - إنه يجب أن تعود الفصائل الإيرانية الموجودة في العراق إلى ديارها مع اقتراب الحرب على «داعش» من نهايتها.

وانتقد تيلرسون - مؤخرا - دور تلك «الميليشيات»، في إشارة إلى الحشد الشعبي ذي الغالبية الشيعية في العراق، وقال إنه من الضروري تفكيك تلك الميليشيات، خاصة مع اقتراب الحرب ضد تنظيم «داعش» من نهايتها.