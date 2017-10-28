أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة 8 آخرين، تتراوح إصاباتهم بين بالغة ومتوسطة، حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، إثر تعرض حافلة لنقل الشرطة لعمل إرهابي، مساء امس، وذلك أثناء مرورها على شارع خليفة بن سلمان باتجاه المنامة بالقرب من منطقة جد حفص.

وأكدت «الداخلية البحرينية» أن مجموعة إرهابية قامت باستهداف الحافلة باستخدام قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه الجريمة الإرهابية والتي توافرت فيها صفة سبق الإصرار والترصد والقبض على العناصر المتورطة بارتكابها وتقديمهم للعدالة، وقد تم استكمال الإجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة.