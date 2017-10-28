كشف مصدر عسكري، اليوم السبت، عن سيطرة القوات الاتحادية العراقية على 40 بئرا نفطيا غرب الموصل، مركز محافظة نينوى(شمال) كانت تسيطر عليها قوات البيشمركة لصالح حكومة إقليم شمال العراق.



وقال الرائد همام العبدلي، من وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش، للأناضول، ان قوات مشتركة استطاعت خلال العمليات العسكرية التي نفذتها مؤخرا، في ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر، ضمن مهام فرض سلطة القانون على المناطق المتنازع عليها، استطاعت السيطرة على 40 بئرا نفطيا في الناحية من أصل 44 بئرا.



وتابع، انالحكومة المركزية أرسلت طواقم هندسية مختصة بعمليات تشغيل الآبار من اجل ادامة استخراج النفط دون توقف لافتا الى ان القوات العراقية تعمل على توفير الحماية اللازمة لطواقم الهندسة النفطية من اجل تنفيذ واجباتها دون ان تواجه صعوبات تذكر



وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية، وإقليم الشمال، عقب إجراء الأخير استفتاءً باطلا على الانفصال، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.



وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية منتصف أكتوبر/تشرين أول الجاري، السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها مع الإقليم، من ضمنها محافظة كركوك (شمال)، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة.



لكن اشتباكات عنيفة متقطعة تدور بين الجانبين منذ أيام في مناطق تماس، بمحافظتي نينوى (شمال) وكركوك