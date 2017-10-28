تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح ، تنطلق مساء غد الأحد ، الورشة التعريفية المجانية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع جمعية المهندسين وجمعية مدينة صباح الاحمد التعاونية تحت عنوان "كيف تبني بيتك" وتستمر لمدة أربعة أيام وذلك في مركز تنمية المجتمع بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وفي هذا الإطار قال مدير إدارة المكتب الفني بمحافظة الاحمدي إبراهيم الفودري أن الورشة تأتي ضمن أحد المسارات الرئيسية للمشروع التنموي بعيد المدى "محافظتي أجمل" الذي أطلقه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد مطلع العام 2015 ، حيث يتم تنظيمها بهدف توعية المواطنين المقبلين على بناء بيوتهم بمدينة صباح الاحمد والمدن الأخرى المحيطة بها كالوفرة والخيران ، مشددا على اهتمام المحافظ بالمدن الاسكانية الجديدة وتأكيده الدائم على توافر كافة الخدمات لقاطنيها

واضاف الفودري ان الورشة تشمل العديد من الموضوعات التي تتعلق ببناء البيت وتهم المواطنين منها التخطيط والتصميم ، الأعمال المدنية ، الأعمال الصحية ، وأعمال التكييف والرد على العديد من الأسئلة التي تشغل بال كل مقبل على البناء. ، وإرشادهم الى افضل السبل والوسائل الفنية والعملية الكفيلة لضمان البناء الجيد ، وذلك بمشاركة عدد من المهندسين الكويتيين أصحاب الكفاءة والخبرة في هذا المجال .