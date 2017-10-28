تهدف إلى توعية الأطفال في جميع أنحاء الكويت بعالم رياضات المضرب

أقامت أكاديمية (هيروز) للاسكواش أول بطولة مفتوحة للعبة لصغار السن في دولة الكويت بمشاركة 52 لاعبا جميعهم تحت سن 13 عاما وسط أجواء تنافسية وممتعة.

واستضاف مبنى قاعة الإسكواش بنادي كاظمة الرياضي فعاليات البطولة التي أقيمت منافساتها تحت شعار (أبطال الإسكواش أسرة كاملة) بإدارة منظمين كويتيين أكفاء في ظل روح تشجيعية عالية.



وقسم القائمون على تنظيم بطولة (أبطال الإسكواش المفتوحة 2017) اللاعبين المشاركين الى أربع فئات وهي الفئة (أ) للاعبين أصحاب المستوى المتقدم والفئة (ب) للاعبين أصحاب المستوى الأقل والفئة (ج) للاعبين دون سن 11 عاما الى جانب الفئة (د) التي خصصت للفتيات فقط.



وفاز بالبطولة عن الفئة (أ) اللاعب عمار عسكر (11 عاما) كما فاز اللاعب عبدالوهاب البداح (12 عاما) بالبطولة عن الفئة (ب) في حين نالت اللاعبة وفاء القطامي (7 اعوام) المركز الأول في الفئة (ج) فيما جاءت اللاعبة جنى الخرافي (13 عاما) اولى في الفئة (د).



وقال عضو منتخب الكويت الوطني للاسكواش شملان علي وهو احد مؤسسي أكاديمية (هيروز) بصفتها أول أكاديمية للعبة لصغار السن في الكويت ،ان هذه أول بطولة تنظمها الأكاديمية وأقيمت "في وقت مناسب" وشهدت مشاركة لاعبين متميزين.



وحول فكرة انشاء الأكاديمية قال علي ان الهدف منها هو توعية الناس وخاصة الأطفال في جميع أنحاء الكويت بعالم رياضات المضرب بشكل عام مثل التنس والاسكواش وتنس الريشة وتنس الطاولة.



وأضاف "كانت رؤيتي أن أجعل الاسكواش لعبة تستهوي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و13 عاما".



وحول تحديد هذه الأعمار كشرط للتسجيل في الأكاديمية أوضح علي ان "هذا هو العمر المناسب للأطفال لتعلم المهارات اللازمة للعبة كما انه العمر المناسب للتدريب على مستوى عال سواء على المستوى المهني أو لمجرد القدرة على ممارسة هذه الرياضة".

وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهت إنشاء الأكاديمية قال "واجهنا صعوبات مختلفة ومتنوعة .. ففي البداية عندما أسسنا الأكاديمية كان علينا التعامل مع أمور عدة مثل اختيار الموظفين المحليين للأكاديمية حيث واجهتنا صعوبة كبيرة في العثور على مدربين كويتيين وهو أمر كان لا بد منه".

وذكر ان "السبب في ذلك أننا أردنا أن تكون هناك حلقة تواصل قوية بين الأطفال ومدربين محليين.. وأنا لا أقصد أن المدرب الاجنبي لا يستطيع خلق مثل هذا التواصل لكننا أردنا أن يكون هناك تقبل أكبر من الأطفال للمدربين".

وبتوضيح أكثر قال علي "عندما يأتي الطفل للتدريب يكون أحيانا تحت ضغط الدراسة أو المدرسة لذلك نهدف أن تكون هذه اللعبة متنفسا لهم لتفريغ طاقاتهم والاستمتاع باللعبة".

وأضاف علي "نحن لا نحاول دفعهم بقوة في بداية التدريب بل نعطيهم فرصة لاستيعاب اللعبة وتقوية مهاراتهم كما أن أحد أهدافنا الرئيسية هو أن نكون قريبين من اللاعبين لنصبح أخوة لهم".

وأشار الى ان المسائل المتعلقة بحجز صالات التدريب كانت من المشكلات الأخرى التي واجهت مؤسسي الأكاديمية.

وأوضح ان "أكاديمية (هيروز) كانت في ناد آخر في البداية وقد واجهتنا عقبات عديدة وفي وقت لاحق عندما نقلنا الأكاديمية إلى نادي كاظمة الرياضي أصبحت إجراءات التعامل مع الأكاديمية أكثر مرونة".

وأضاف "اليوم هناك تقبل أكثر للعبة الاسكواش فقد تم إنشاء أكثر من أكاديمية في الكويت وهناك توجه لإنشاء أكاديمية جديدة قريبا في نادي القادسية الرياضي".