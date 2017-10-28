ذكرت مصادر امنية اليوم السبت ان السلطات الامنية اوقفت 27 مشتبها بالانتماء الى منظمة حزب العمال الكردستاني بمدينتي (اسطنبول) و(أضنة).

ونقلت وكالة (الاناضول) التركية للانباء عن المصادر قولها إن فرق مكافحة الارهاب بمديرية امن اسطنبول داهمت اماكن عدة في 12 حيا في عملية ضد حزب العمال الكردستاني واوقفت 14 مشتبها بالانتماء الى المنظمة وضبطت كمية من الاسلحة ومعدات رقمية.



واضافت ان فرق مكافحة الارهاب التابعة لمديرية امن مدينة (أضنة) نفذت مداهمات على عدد من المنازل واوقفت 13 مشتبها بالانتماء الى المنظمة نفسها.



واوضحت ان من بين الموقوفين في مدينة (أضنة) ثلاثة اشخاص تحت سن ال18 عاما جرى نقلهم لمقر مديرية الامن للتحقيق واتخاذ الاجراءات.