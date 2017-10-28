كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الاحصائية الاسبوعية لادارة تراخيص خدمات البلدية الخاصة بمراقبتيها مراقبة تراخيص الاعلانات ومراقبة التراخيص الصحية بقرع بلدية محافظة الاحمدي حيث تم تجديد وترخيص 168 ترخيصا.

وبهذا السياق اوضح مدير ادارة تراخيص خدمات البلدية خالد الرفادة ان الاحصائية لمراقبة تراخيص الاعلانات جاءت بعدد 29 تجديد رخصة اعلان , عدد 53 اصدار رخص اعلان , عدد 26 رخص اعلانات للمركبات , عدد 13 الرخص المؤقتة (مناسبات) ورخصة مكتب دعاية واعلان.

واضاف الرفادة ان احصائية التراخيص الصحية جاءت بعدد 44 تراخيص صحية , عدد 7 تصاريح نقل المواد الغذائية , 16 تصاريح نقل مياه غير مخصصة للبيع , عدد 20 تصريح نقل مياه صحراوي .

كما دعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun