* لقاءات مباشره وتواصل هاتفي ورقمي بين القياديين والمراجعين

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د أحمد الشطي ان وزارة الصحة تولي الاهتمام الكامل بصحة المرضى من مواطنين ومقيمين مشيرا الى متابعة وزير الصحة د جمال الحربي لكافة الشكاوي الخاصة بالمرضى و العمل على اتخاذ اللازم دون اي تأخير ووفق البروتوكولات الطبية المعمول حسب احدث ما توصلت العلوم الطيبة

واوضح الشطي في تصريح صحافي ان معالي الوزير د جمال الحربي اتبع سياسية الباب المفتوح في استقبال المواطنين كل يوم سبت اسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بحضور قيادي الوزارة في كافة القطاعات للعمل على حل كافة الشكاوي المقدمة لافتا في الوقت نفسه الى ان الوزير يستقبل الشكاوي والطلبات يوميا عبر بريده الالكتروني الشخصي ويقوم بالرد عليها واعطاء توجيهاته للجهات المعنية للتفاعل معها وحل كافة اي مشاكل تواجه المرضى . وقد بدا فعليا مدراء المناطق والادارات المركزيه تخصيص فتره للقاء المواطنين والمراجعين صباح كل يوم اثنين أسبوعيا.

ولفت الشطي الى ان الوزارة تستقبل الشكاوي عبر تلك القنوات الرسمية وان الشكاوي التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل في طياتها معلومات غير دقيقة تنعكس سلبيا على من يقوم ببثها حيث تضعه تحت طائلة القانون مشددا على اتباع القنوات القانونية في تقديم الشكاوي والتي لن تدخر الوزارة جهدا في اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها و التي تنصب في مصلحة المرضى والمحافظة على صحتهم .

واكد الشطي ان الوزارة ممثلة بقطاعتها المختلفة من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة وبتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة د جمال الحربي قد تعاملت وتفاعلت مع اكثر من ٣٠٠ شكوى خلال شهر اكتوبر وعملت على حل غالبيتها وحسب كل حالة على حدى مشيرا الى انه جاري التعامل والتفاعل مع كل الشكاوي التي تتلقاها الوزارة بشكل يومي ودون اي تقصير .