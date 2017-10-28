عبدالعزيز الفضلي

يقوم عدد من رؤساء اقسام المواد الدراسية الناجحون في الوظائف الإشرافية في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم في الاعتصام بالمبنى رقم واحد لوزارة التربية للمطالبة بحل مشكلتهم وتنفيذ قرار تعيين رئيس قسم ثان للمادة .

ويعتبر اعتصامهم اليوم هو الثالث منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد .

من جانب اخر تستقبل وزارة التربية صباح اليوم الراغبين في العمل في السلك التدريس من حملة المؤهلات الجامعية لغير الكويتيين كتعاقد محلي لسد النقص في بعض التخصصات في الهيئات التعليمية بمدارس صباح الاحمد .

وذكرت الوزارة التخصصات المطلوبة وهي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم بفروعها والتربية الفنية والموسيقية والديكور .

ويستمر التسجيل وتقديم الطلبات حتى الثلاثون من شهر نوفمبر المقبل في صالة المراجعين بالمبنى رقم 2 في وزارة التربية .

واوضحت مصادر تربوية ل الانباء ان الوزارة لن تستقبل الطلبات على موقعها الالكتروني بل المطلوب مراجعة شخصية وتقديم المستندات.