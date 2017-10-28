يبحث وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غدا الاحد تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية.

وقالت وكالة الانباء السعودية اليوم السبت أن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض سيناقش ضمان استمرار تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على الأراضي كافة في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته.



وذكرت انه من المنتظر أن يبحث الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف وجهود مختلف الأطراف المشاركة بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.



