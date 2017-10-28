تعهد الرئيس التركي رجب اردوغان اليوم السبت بعدم السماح للتنظيمات "الارهابية" بثني بلاده عن بلوغ أهدافها في الوصول الى أفضل عشرة اقتصاديات في العالم مع حلول عام 2023 الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وقال اردوغان في رسالة وجهها بمناسبة (عيد الجمهورية) الذي يصادف غدا الاحد ان "القتلة مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وحزب العمال الكردستاني والقوات السورية الكردية وما يسمى (الكيان الموازي) لن يعرقلوا مسيرتنا لتحقيق أهدافنا المنشودة".

وأضاف "سنواصل مسيرتنا من أجل بلوغ أهدافنا لعام 2023 من خلال محاربة العناوين الصحفية والبيادق والمؤامرات التي تحاك ضدنا باستمرار".

وأشار الى ان القوى التي كانت تصف الدولة العثمانية ب "الرجل المريض" سعت الى نهب الإرث العثماني في منطقة الأناضول موضحا ان تلك الأطراف منيت بهزيمة ساحقة أمام شجاعة وإصرار وكفاح الأهالي بالمنطقة.

وتحتفل تركيا يوم ال 29 من أكتوبر من كل عام بعيد الجمهورية وهو ذكرى اعلان الدولة الحديثة على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.