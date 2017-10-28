دانت دولة الامارات اليوم السبت الهجوم الارهابي الذي استهدف حافلة للشرطة البحرينية امس الجمعة ما اسفر عن استشهاد احد رجال الشرطة واصابة ثمانية آخرين.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان عن ادانة الامارات واستنكارها الشديدين لهذا العمل الارهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن في البحرين مؤكدة موقف الامارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والارهاب.



وشدد البيان على تضامن دولة الامارات ووقوفها الى جانب البحرين في كل ما تتخذه من اجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة مشيرا الى ان هذه الأعمال الارهابية لن تثني حكومة البحرين وشعبها عن مواصلة مسيرة استقرارها وتصديها لمحاولات التخريب والعنف اليائسة.



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للبحرين قيادة وشعبا والى أسرة الشهيد متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت امس الجمعة استشهاد أحد رجال الشرطة واصابة ثمانية آخرين بجروح بين بليغة ومتوسطة اثر تعرضهم لعمل "ارهابي" استهدف حافلة لنقل الشرطة شمال شرقي البلاد.