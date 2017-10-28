

قدم محافظ العاصمة التركية انقرة مليح غوكتشيك اليوم استقالته من منصبه بعد دعوة الرئيس التركي رجب اردوغان بإجراء اصلاحات بحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية المقرر عقدها في مارس 2019.

وقال غوكتشيك في كلمة ان استقالته جاءت بناء على طلب من الرئيس التركي الذي اجتمع معه في ال 23 من أكتوبر الجاري بالقصرالرئاسي.

وكان غوكتشيك انتخب محافظا لأنقرة في عام 1994 وانضم الى حزب العدالة والتنمية مع بداية عام 2000 في حين اعيد انتخابه لهذا المنصب اربع مرات في أعوام 1999 و2004 و2009 و2014.

يذكر ان عددا من المحافظين الذين ينتمون الى حزب العدالة والتنمية بينهم محافظ مدينة اسطنبول قدموا استقالاتهم في وقت سابق استجابة لدعوات الرئيس التركي.