قال نائب القائد العام للجيش الايراني العميد احمد بوردستان اليوم ان بلاده لن تسمح ابدا لأي جهة أو دولة بتفتيش منشآتها العسكرية مؤكدا في الوقت نفسه ان القدرات الصاروخية الايرانية غير قابلة للتفاوض.

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن بوردستان قوله ان الهيئة العامة للقوات المسلحة الايرانية حددت موقفها بشأن عدم السماح لأي جهة وأي دولة بتفتيش المنشآت العسكرية الايرانية.

ومن المقرر ان يصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو اليوم الى العاصمة الايرانية في زيارة قصيرة تهدف لبحث التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بالاتفاق النووي الموقع بين ايران ودول مجموعة (5+1) في عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في استراتيجيته الجديدة التي أعلن عنها اخيرا عن انه سيفرض اجراءات جديدة على طهران وانه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.