

توعدت جماعة أنصار الله (الحوثي)، اليوم باستهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي بالصواريخ الباليستية، وتصعيد العمليات العسكرية على الشريط الحدودي مع السعودية.

تأتي هذه التصريحات التي أطلقها ناطق الجماعة، محمد عبدالسلام، لقناة الجزيرة القطرية، عشية اجتماع لوزراء خارجية و رؤوساء أركان جيوش دول التحالف العربي بالعاصمة السعودية الرياض، غدا.

وقال ناطق الحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي للمشاورات، إن أبوظبي هدف عسكري رئيسي ومباشر لصواريخنا الباليستية.

وتطرق المسؤول الحوثي إلى الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية والذي يشهد تصعيدا هو الأعنف على الإطلاق منذ أسابيع، وقال سنصعد عملياتنا على الحدود وسنستهدف العمق السعودي.

وفي الجانب السياسي، ذكر ناطق الحوثيين، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لم يقدم لهم أية مبادرة بشأن التسوية السياسية، معلنا استعدادهم للحوار ، ودعا ناطق الحوثيين، الفرقاء اليمنيين في الداخل والخارج للحوار، دون إضافة المزيد من التفاصيل.