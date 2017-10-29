حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس من أن الولايات المتحدة لن تقبل مطلقا امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية، وهدد بأن أي هجوم «سيواجه برد عسكري كبير» من قبل أميركا وحلفائها.

ودق ناقوس الخطر، مشيرا إلى إن التهديد بشن هجوم نووي كوري شمالي بدأ يتسارع تزامنا مع تقدم برامجها النووية والصاروخية.

وحرص ماتيس خلال جولته التي تستمر أسبوعا في آسيا على التشديد على أن الديبلوماسية هي الخيار الأمثل للولايات المتحدة وهي رسالة عاد إليها بعد أن أجرى محادثات عسكرية على أعلى مستوى في سيئول والمنطقة الحدودية مع كوريا الشمالية أول من أمس.