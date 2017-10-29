قال أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح عقد اجتماع بكامب ديفيد لأطراف الأزمة الخليجية من أجل إيجاد نهاية للأزمة.

وأضاف أمير قطر- في مقابلة مع قناة «سي بي أس» الأميركية تبث مساء اليوم ـ أن الرئيس الأميركي أخبره بأنه ملتزم بإيجاد نهاية للأزمة الخليجية.

وأضاف الشيخ تميم أنه كان من المفترض أن يعقد اجتماع كامب ديفيد بين قطر ودول المقاطعة سريعا، مشيرا إلى أنه لا يتوافر على أي رد بهذا الشأن، وذكر أن بلاده مستعدة للمشاركة في الاجتماع، وهي التي دعت للحوار منذ البداية لحل الأزمة.

وذكر الشيخ تميم أن ترامب أبلغه بوضوح أن واشنطن «لا تقبل اقتتال أصدقاء أميركا فيما بينهم»، في إشارة إلى أطراف الأزمة الخليجية، مضيفا أنه «إذا حدث أي عمل عسكري فإن المنطقة ستقع في الفوضى».

وأوضح أمير قطر أن السبب الحقيقي وراء الأزمة هو أن دول الحصار لا يعجبها استقلالية بلاده، مشيرا إلى أن قطر تدعو إلى حرية التعبير في المنطقة، وهو ما ترى فيه دول الحصار تهديدا لها.

وشدد الشيخ تميم على أن «السيادة خط أحمر ولا نقبل من أي أحد التدخل في سيادتنا»، مؤكدا أن قطر لن تغلق قناة الجزيرة.