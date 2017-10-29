من المقرر أن يلتقي يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع القادة الإيرانيين، اليوم الأحد، بعد اقل من أسبوعين من تهديد الرئيس الأميركى دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اجتماعات امانو "ستركز على تحقق ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ إيران" لاتفاقية عام 2015 التي تلزمها بخفض برنامجها النووي المثير للجدل مقابل موافقة القوى العالمية على رفع العقوبات عنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا" أن امانو سيلتقي نائب الرئيس علي أكبر صالحي الذي يشرف على نشاطات إيران النووية.

وكان ترامب أعلن في 13 أكتوبر انه سيسعى إلى تشديد اتفاق عام

2015 بحجة أن بنوده المتعلقة بعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة ضعيفة جدا وأنها لن تكون قادرة على منع طهران من بناء أسلحة نووية.

وهدد ترامب بأنه يستطيع الانسحاب في النهاية من الاتفاق إذا لم يوافق الكونجرس الأميركي أو حلفاء الولايات المتحدة على فرض المزيد من القيود على إيران.