تستعد مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا ليوم جديد من الاحتجاجات على خلفية إعلان الأخيرة الانفصال عن الحكومة المركزية في مدريد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حركة المجتمع المدني الكتالوني ببرشلونة دعت المعارضين لاستقلال كتالونيا للخروج في مظاهرات ظهر اليوم الأحد (11:00 تغ) تعبيرًا عن رفضهم لإعلان الانفصال عن إسبانيا.

ونقلت الوكالة عن منظمي التظاهرة أن الهدف منها هو الدفاع عن وحدة إسبانيا، ورفض الهجوم غير المسبوق في تاريخ الديمقراطية.

وقالت الحركة التي تنظم التظاهرة إن شعارهم سيكون كلنا كتالونيا والحس السليم من أجل التعايش.

ويتوقع أن يشارك في الاحتجاج أعضاء من الحكومة المركزية، والأحزاب الرئيسية المؤيدة لوحدة البلاد.

يشار أن حركة المجتمع المدني الكتالوني دعت قبل 3 أسابيع إلى مظاهرة في شوارع برشلونة شارك فيها مئات الألوف من الإسبان المعارضين لاستقلال الإقليم.