قال الرئيس الايراني حسن روحاني امس ان بلاده ستواصل تصنيع صواريخها للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها القومي، موضحا ان ذلك لا يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي.

واضاف روحاني، خلال جلسة البرلمان لمناقشة منح الثقة للوزيرين المقترحين لشغل حقيبتي العلوم والطاقة في حكومته، «لن نتردد في انتاج وتخزين أي سلاح نحتاج استخدامه في الوقت اللازم للدفاع عن شعبنا وسيادتنا».

وتابع «اعلموا اننا صنعنا الصواريخ وسنواصل صناعتها والتي لا تتعارض مع القوانين الدولية وقرار مجلس الامن 2231 وسنواصل بقوة طريق الدفاع عن مصالحنا الوطنية والامنية».