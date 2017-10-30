القاهرة - خديجة حمودة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري امس أن بلاده لن تسمح بأي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية.

وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض، امس إن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي في اليمن، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة لن تقبلها مصر.

وأضاف أن مصر ستشارك مع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وبمنتهى الحزم لكل ذلك، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فوري.