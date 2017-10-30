تنطلق اليوم الإثنين، في العاصمة الكازخية أستانة، اجتماعات مؤتمر أستانة 7 باجتماعات ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.

وتبدأ الاجتماعات في فندق ريتز كارلتون، بلقائين منفصلين يعقدهما الوفد التركي مع الوفد الروسي وآخر مع الإيراني، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع ثلاثي بين الوفود.

وأمس الأحد، عقدت وفود الدول الضامنة لقاءات تقنية تمهيدية ثنائية وثلاثية، بفندق ماريوت في أستانة، لمناقشة مواضيع تتعلق بجدول أعمال المؤتمر، مع وصول الوفود المشاركة في المفاوضات.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية الكازخية عن تأكيد جميع الأطراف مشاركتها في المؤتمر، وهي: وفدا النظام والمعارضة، ووفد الأمم المتحدة، ووفدي الأردن وأميركا بصفة مراقبين.

وبحسب المعلومات فإن أجندة الاجتماعات، ستتناول تموضع قوات المراقبة في منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

كما سيتم تناول ملف المعتقلين، المؤجل من المؤتمر السابق، فضلا عن مناقشة دعوة دول جديدة لمراقبة مناطق خفض التوتر من مثل العراق والصين، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وخاصة منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل النظام، ضمن إطار إجراءات بناء الثقة.

أما برنامج وفد المعارضة السورية، فيتضمن لقاء لها في مقر إقامتها مع فريق الأمم المتحدة، الذي يغيب عنه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بحسب المعارضة، كما ستكون لقاءات أخرى مع سفراء دول أوروبية.