أعلن مسؤولون في المملكة العربية السعودية، أن السلطات ستسمح للنساء بأن يحضرن مع عائلاتهن فعاليات في الاستادات الرياضية بداية من العام المقبل.

وسيكون بإمكان العائلات دخول ملاعب رياضية، في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، يوم أمس الأحد، أن هذا سوف يحدث "وفقاً للضوابط الخاصة بذلك".

وقالت الهيئة العامة للرياضة إن ثلاثة ستادات رياضية ستكون "جاهزة، لاستقبال العائلات بداية من مطلع عام 2018". لافتة إلى أنه سيجري إعداد مطاعم ومقاهي وشاشات مراقبة داخل الملاعب الرياضية كجزء من هذه التغييرات.