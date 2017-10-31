

اعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اليوم عن الامل بتدشين الوحدة الثانية في محطة بوشهر النووية في غضون سبع سنوات لتوليد الطاقة الكهربائية.

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن صالحي قوله في مراسم وضع حجر الاساس لانشاء الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية بجنوبي غرب ايران ان استخدام بلاده لهذه التكنولوجيا يتم بدعم روسي واصفا هذا المشروع بانه "رمزا للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا"

واوضح صالحي ان بلاده تعتزم انتاج 20 الف ميغاواط من الطاقة الكهربائية ضمن الخطة التنموية العشرينية التي تنتهي في عام 2025.

من جانبه اشاد رئيس شركة (روس اتوم) الروسية الكسي ليخاتشوف بالتعاون القائم بين طهران وموسكو في مجال التقنية النووية قائلا "نتطلع الى احراز تقدم في مجال الصناعة النووية وتحسين الوقود".

واضاف ليخاتشوف في تصريح له ان الشركة على استعداد لتحويل محطة بوشهر الى مركز لتنمية تقنيات شركة "روس اتوم" الروسية في المنطقة.

وبدأت اليوم عمليات حفر الاساس لانشاء الوحدة الثانية في محطة بوشهر النووية تنفيذا للاتفاق الذي وقعته طهران وموسكو في نوفمبر عام 2014 لتوسيع التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة الذرية المستخدمة للأغراض السلمية.

وتسلمت موسكو في اطار هذه الاتفاقية مطلع العام الجاري الدفعة الأولى المتفق عليها من المشروع اذ من المنتظر أن ينجز الجانب الروسي المرحلة الثانية التي تتضمن بناء مفاعلين جديدين في منتصف عام 2026.

وتقدر قيمة المشروع بنحو 10 مليارات دولار على ان يتم تشغيل المفاعل الثاني التجريبي في اواخر عام 2024 فيما سيتم تشغيل المفاعل الثالث التجريبي في ابريل 2026.