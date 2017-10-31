

اعلنت نيابة الجرائم الارهابية في مملكة البحرين اليوم إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اصدرت حكما بالسجن المؤبد لعشرة متهمين واسقاط الجنسية عنهم بتهم تنظيم وادارة جماعة "إرهابية".

وقال رئيس نيابة الجرائم الارهابية بمملكة البحرين المستشار احمد الحمادي في تصريح صحفي إن المحكمة اصدرت الحكم على خلاف احكام القانون والانضمام اليها وحيازة مواد مفرقعة وادوات تستخدم في صناعتها اضافة الى اسلحة نارية تنفيذا لاغراض "إرهابية".

واضاف الحمادي ان النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم الى الادلة منها شهود الاثبات واعترافات المتهمين والادلة الفنية وتقارير ادارة الادلة الجنائية.

واكد انه تم احالة المتهمين الى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حيث تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وابداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.