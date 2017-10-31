وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي صدق عليه مجلس الشورى بالسعودية.

واشاد مجلس الوزراء في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة بما توليه رئاسة أمن الدولة السعودية من جهود في استهداف تمويل الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا للمصالحة وأمن الدول .

وأشار في هذا الصدد إلى اعلان رئاسة أمن الدولة اخيرا إدراج كيانين و (11) اسما لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين في اليمن وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وانشيء المركز الدولي لاستهداف الإرهاب ومقره الرئيسي في الرياض في مايو الماضي خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتتراسه المملكة والولايات المتحدة وعضوية دول مجلس التعاون الخليجي مع امكانية انضمام دول اخرى لعضويته مستقبلا.

وأقر مجلس الوزراء السعودي مشروع اتفاقية مع الحكومة العراقية لإنشاء منفذ عرعر العراقي وأخرى مع روسيا في مجال الطاقة.