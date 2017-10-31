

أعلن الجيش المصري اليوم قتل عدد من العناصر الارهابية المشاركة في الهجوم اخيرا على قوات الشرطة بمنطقة صحراء الواحات بمحافظة الجيزة بغربي البلاد.

وأضافت القوات المسلحة فى بيان أن القوات الجوية قامت بتوجيه ضربات لمنطقة اختباء تلك العناصر باحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم .

واوضح البيان ان الضربات أسفرت عن تدمير ثلاثة عربات ( دفع رباعي ) محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار الى جانب القضاء على عدد كبير من العناصر الارهابية.

واكد أن القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت قتل 16 ضابطا ومجندا واصابة 13 آخرين في الاشتباكات المسلحة مع "عناصر ارهابية " في 20 أكتوبر الجاري بمنطقة صحراء الواحات بمحافظة الجيزة.