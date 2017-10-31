اعلن الجيش الروسي الثلاثاء ان غواصة روسية اطلقت ثلاثة صواريخ بالستية من البحر المتوسط على اهداف لتنظيم داعش في منطقة دير الزور في شرق سوريا.

ونقلت وكالات انباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع انه "في الحادي والثلاثين من اكتوبر اطلقت الغواصة فيليكي نوفغوغراد ثلاثة صواريخ عابرة من نوع كالبير من مياه شرقي البحر المتوسط على اهداف مهمة لتنظيم الدولة الاسلامية في منطقة دير الزور".

وتابع ان هذه الصواريخ استهدفت "مراكز قيادة ونقطة معززة بالمقاتلين والاليات وتضم ايضا مخزن ذخيرة" موضحا ان تدمير هذه الاهداف تاكد من "المعلومات التي قدمتها مراكز استطلاع"..

وتشهد محافظة دير الزور الغنية بالنفط والمجاورة للعراق هجومين للقوات النظامية وقوات سوريا الديموقراطية ضد مواقع التنظيم الجهادي في هذه المحافظة.