صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، على قرار يجرم بموجبه كل من يرفع علم إسرائيل في البلاد.

وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياني، في تصريح للأناضول، إن «مجلس النواب صوت على صيغة قرار بالإجماع على تجريم من يرفع علم الكيان الصهيوني (إسرائيل) في الأوساط الجماهيرية».

وأضاف أن قرار البرلمان سيحال إلى الحكومة لوضع الضوابط المناسبة لتنفيذه وتحديد ومدة العقوبة، وما إلى ذلك.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت صور بعض الأكراد المحتفلين باستفتاء الانفصال يرفعون علم إسرائيل.

كما وافق البرلمان في جلسة عقدها أمس، على قرار يحصر التواجد الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم الشمال، بالقوات العراقية الاتحادية فقط.

وقال النائب عن التحالف الوطني علي الصافي، في تصريح للأناضول، إن «مجلس النواب صوت على صيغة قرار بعدم السماح بفتح مقرات أمنية غير تابعة للحكومة الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها».

وأشار إلى أن «صيغة القرار تضمنت حظر أي تواجد أمني غير تابع للحكومة الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها».

وهذا القرار يغلق الطريق أمام عودة أي قوات تابعة لإقليم الشمال (البيشمركة)، التي كانت تنتشر منذ 2003 إلى جانب القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها.