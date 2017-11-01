قتل ما لا يقل عن 200 شخص إثر انهيار نفق قرب موقع اختبار نووي بقاعدة (كيم جونغ أون) في كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - التي أوردت النبأ على موقعها الإلكتروني - أن نحو 100 شخص كانوا محاصرين في أنفاق تحت الأرض خلال انهيار موقع لإجراء التجارب النووية شمال كوريا الشمالية، ولكن أثناء عملية الإنقاذ وقع انهيار آخر، أسفر عنه مقتل 100 آخرين ليصل مجموع القتلى إلى 200 شخص.

وحذر خبراء من أن موقع التجارب النووية في الشمال لابد أن يكون غير مستقر بعد إجراء بيونغ يانغ ست تجارب نووية، بما في ذلك آخر تجربة وأخطرها الشهر الماضي، وهو ما كان ينذر بأن الانهيار يمكن أن يحدث في أي وقت.