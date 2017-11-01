الحرس المدني الإسباني يفتش مقرات الشرطة الكتالونية

في مؤشر واضح على أن الحكومة الإسبانية أصبحت لها اليد العليا في الصراع الطويل حول كتالونيا ولو في الوقت الراهن، قال زعيم إقليم كتالونيا المقال كارلس بوغديمونت إنه يقبل بإجراء انتخابات مبكرة التي دعت لها الحكومة المركزية.

وشدد بوغديمونت في مؤتمر صحافي من بروكسل على أنه سيواصل العمل رغم القيود المفروضة عليه، مشيرا إلى أن الانتخابات الإقليمية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل «تمثل تحديا نقبله بكل قوتنا».

وأضاف أن حكومته تبنت خطة عمل يوم الجمعة الماضي في ظل الظروف التي كانت تحيط بها، ووضعت تجنيب العنف كأولوية لها، مشددا على أن الحوار والسلام هو أولوية لدى غالبية الشعب الكتالوني وحكومة كتالونيا.

وتابع رئيس إقليم كتالونيا المقال بوغديمونت قائلا: «إن إسبانيا تسعى إلى أن نتخلى عن مشروعنا السياسي، لكنهم لن ينجحوا في تحقيق ذلك.. كرئيس شرعي لحكومة إقليم كتالونيا لم أتوجه إلى بلجيكا لطلب اللجوء السياسي وإنما لطرح أزمة كتالونيا في المؤسسات الأوروبية ولاستنكار «تسييس» القضاء الإسباني وغياب النزاهة ولإظهار «العجز الديمقراطي» الخطير الموجود حاليا في الدولة الإسبانية للعالم برمته».

وطالب بوغديمونت، المجتمع الأوروبي باتخاذ موقف حيال الأزمة، مشيرا إلى أن قضية كتالونيا هي قضية تتعلق بالقيم التي أسستها أوروبا والمتمثلة في الديموقراطية والحرية وتجنب العنف وحرية التعبير.

وأكد التزامه أمام شعب كتالونيا بالتمسك بحق تقرير المصير والحوار والتفاوض من أجل الوصول الى تسوية للأزمة، كما أكد انه سيحترم نتائج الانتخابات التي ستجرى في 21 ديسمبر المقبل كعادته دائما.

وقال بوغديمونت إنه سيعود إلى الوطن «فورا» في حال ضمان خضوعه لمحاكمة عادلة في إسبانيا.

من جهته، استبعد وزير الداخلية الإسباني، الفونسو داستيس، منح بلجيكا حق اللجوء السياسي لبوغديمونت.

وفي السياق نفسه، ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية إعلان الاستقلال الذي أصدره برلمان الإقليم يوم الجمعة، متخذا خطوة لم تحظ بأي دعم وأدت الى حل البرلمان نفسه خلال أقل من ساعة من صدور الإعلان.

وقال بوغديمونت: «أطلب من سكان كتالونيا الاستعداد لطريق طويل.. الديموقراطية ستكون أساس انتصارنا».

وقالت الحكومة الإسبانية إنها ترحب بمشاركة بوغديمونت في انتخابات الإقليم التي دعا لها رئيس الوزراء ماريانو راخوي كسبيل لحل الأزمة.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحرس المدني ان قوة من الحرس المدني الإسبانية فتشت امس مقرات شرطة إقليم كتالونيا في تحقيق مرتبط بالاستفتاء.