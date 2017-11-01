

أدان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهجوم الذي وقع بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك، مساء الثلاثاء، معربًا عن تعازيه لأقارب من لقوا حتفهم في الحادث.



جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض، على لسان ترامب، في وقت متأخر الثلاثاء، واطلعت عليه الأناضول.



وقال البيان دعواتنا اليوم مع ضحايا الهجوم الإرهابي في نيويورك، ومع عائلاتهم. إدارتي ستدعم شرطة نيويورك، ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الذي يعمل معها.



وتابع "ونتقدم بخالص شكرنا لمن قاموا بأول تدخل وقت وقوع الحادث، مشددًا على أنه يتابع تطورات الأمر عن كثب.



وفي بيان آخر نشره على موقع تويتر، قال ترامب يجب ألا نسمح بدخول أو عودة داعش إلى بلدنا بعد دحره في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى، كفى !



وقُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح، مساء الثلاثاء، جراء عملية دهس استهدفت عددًا من المارة قرب مبنى مركز التجارة العالمي في مانهاتن، وفق مسؤول أمريكي.



الهجوم لم تتبناه في الحال أي جهة كما لم تنسبها السلطات إلى أي تنظيم.



وكانت مصادر إعلامية أمريكية قد كشفت بأنه تم التعرف على هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وقالت إنه يدعى سيف الله سايبوف من أصول أوزبكية ويبلغ من العمر 29 سنة.







وفي أول تعليق له على الحادث كان ترامب قد قال في تغريدة على تويتر يبدو وكأنه هجوم آخر من قبل شخص مريض جدًا ومختل. إن سلطة إنفاذ القانون تتابع الأمر عن كثب.