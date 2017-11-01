قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان ادارته ستقدم "الدعم الكامل" الى ادارة شرطة مدينة نيويورك بعد الحادث "الارهابي" الذي وقع في ضاحية منهاتن بنيويورك يوم امس الثلاثاء من خلال عمل تحقيقات مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.



واكد ترامب في بيان مساء امس الثلاثاء "ان الادارة الامريكية ستواصل متابعة التطورات عن كثب" معربا عن شكره "لاول المستجيبين الذين اوقفوا المشتبه فيهم وقدموا المساعدات الفورية لضحايا الهجوم".



وفي سياق متصل قالت وزارة الامن الداخلي في بيان "شاهدنا مؤخرا هجمات مماثلة لهذا الحادث الارهابي في جميع انحاء العالم" مؤكدة "انها وشركاءها مازالوا متيقظين وملتزمين بحماية الشعب الامريكي".



يذكر ان هجوما ارهابيا وقع يوم امس الثلاثاء في ضاحية منهاتن بمدينة نيويورك ادى الى قتل ثمانية اشخاص فيما اصيب اخرون اثر قيام سائق شاحنة بدهس المارة على جانب الطريق.