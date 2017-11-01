أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمدالله اليوم الغاء الرسوم التي كانت تفرضها حركة (حماس) على المعابر في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحمدالله في نشاط محلي نظمته بلدية (رام الله) بعد تسلم حكومة الوفاق الوطني جميع المعابر الفلسطينية المؤدية الى القطاع وفقا لاتفاق القاهرة الذي وقعته حركتا (فتح) و(حماس) في ال12 من اكتوبر الماضي.

وقال الحمدالله "اعطينا تعليمات بوقف جباية كافة الرسوم غير القانونية التي كانت تجبى" على معابر قطاع غزة.

وأوضح ان ذلك يأتي وفقا لتوجيهات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي طالب حكومة الوفاق بالعمل وفقا للقانون ووقف العمل بأي جباية "غير قانونية" كان يتم العمل بها على جميع معابر القطاع.

وكانت حركة حماس فرضت رسوما وجمارك على البضائع التي تدخل إلى غزة عبر المعابر بعد سيطرتها على القطاع في صيف 2007.

وبسطت حكومة الوفاق الوطني سيادتها على المعابر الحدودية في قطاع غزة في وقت سابق اليوم بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في القاهرة ويقضي بتمكين الحكومة من القيام بمهامها.

وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد إن الاتفاق مع (حماس) في القاهرة حدد يوم الأول من نوفمبر موعدا لتسليم المعابر كافة.

وأضاف الأحمد في حديث ل(صوت فلسطين) ان "معبر رفح على الحدود المصرية له وضع خاص يختلف عن المعابر الأخرى وسيتم افتتاحه في ال15 من الشهر الجاري حيث تجري أعمال الترميم من قبل الجانب المصري ليليق بالشعب الفلسطيني وجمهورية مصر العربية".

ومن المقرر ان يفتتح معبر رفح بموجب اتفاق عام 2005 بتواجد الشرطة الأوروبية وحرس الرئاسة الفلسطينية لتولي أمن المعبر.