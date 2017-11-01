أدرجت الولايات المتحدة اليوم (سرايا مروان حديد) التي تتبع (كتائب عبدالله عزام) على قائمتها الدولية للارهاب.

وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان "الهدف من هذا الادراج هو حرمان كتائب عبدالله عزام من الموارد التي تحتاجها لتنفيذ هجمات إرهابية" موضحة ان اجراء اليوم يعزز هذا الهدف من خلال ابلاغ الشعب الامريكي والمجتمع الدولي بأن "تلك الجماعة تعمل بأسماء أخرى".

وأضافت ان (سرايا مروان حديد) "نفذت هجمات مع جبهة النصرة في لبنان وتورطت في تدريب ارهابيين في سوريا".

وأشارت الى أن (كتاب عبدالله عزام) أدرجت على قائمة الإرهاب الدولية لأول مرة في عام 2012 وواصلت منذ الحين شن هجماتها الإرهابية ومن بينها هجوم انتحاري في يونيو 2014 استهدف نقطة تفتيش لبنانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 37 آخرين وتفجير آخر في الشهر نفسه بالقرب من بيروت.

وأوضحت انه "من بين الاثار المترتبة على ادراج تلك الجماعة الإرهابية في قائمة الإرهاب حظر جميع ممتلكاتها الخاضعة لسلطة الولايات المتحدة".