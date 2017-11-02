صدر أمر ملكي سعودي بإنشاء هيئة باسم «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني» ترتبط بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والموافقة على تنظيمها، وتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.مساعد بن محمد العيبان رئيسا لمجلس إدارتها.

وبهذه المناسبة، رفع د.مساعد بن محمد العيبان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم.

وثمن باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الذي يضم كلا من «رئيس أمن الدولة، ورئيس الاستخبارات العامة، ونائب وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع»، ما حظي به مشروع إنشاء الهيئة من اهتمام القيادة الرشيدة، وصدور الإرادة الملكية الكريمة بارتباطها بالملك وجعلها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه بهدف تعزيز الأمن السيبراني للدولة وحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها.

وأوضح العيبان أن الهيئة ستباشر اختصاصاتها التنظيمية والتشغيلية في مجال الأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، ومستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال انطلاقا مما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأكد أن الهيئة ستضع على رأس أولوياتها استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والطموحة وتأهيلها وتمكينها، وبناء الشراكات مع الجهات العامة والخاصة، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني للإسهام في تحقيق نهضة تقنية تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني للمملكة.