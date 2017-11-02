الطيران العراقي يدمّر مواقع لـ «داعش» قرب القائم

قال بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي إن العراق يعتزم إجراء انتخابات برلمانية في 15 مايو المقبل لاختيار رئيس للحكومة.

ولم يذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الآن ما إذا كان يعتزم السعي لرئاسة الحكومة لفترة جديدة.

ويتعين موافقة مجلس النواب على موعد الانتخابات الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع للحكومة اول من امس.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري امس على ضرورة عدم السماح لفصائل «الحشد الشعبي» بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على اعتبار أنها جهة عسكرية وفقا للقوانين النافذة.

وقال الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان ببغداد «يجب ألا تشمل العملية الانتخابية من يستخدم السلام من خلال تطبيق قانون الحشد ليتم التمييز بين الممارسة السياسية والممارسة العسكرية».

وحذر الجبوري مما سماه «عمليات ترهيب من قبل من يحمل السلاح في المناطق المحررة لغرض استمالة السكان خلال العملية الانتخابية المقبلة».

كما دعا الجبوري إلى ضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.

وجاء تحديد موعد الانتخابات بعد أن اختار البرلمان الشهر الماضي أعضاء جددا لمجلس مفوضية الانتخابات وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان تنظم العمليات الانتخابية في البلاد.

وقالت مفوضية الانتخابات إنها اختارت رئيسا لمجلس المفوضين ونائبا له ومقررا للمجلس. وأوضح مدير إعلام المفوضية عزيز الخيكاني في بيان انه «تم توزيع المناصب الإدارية العليا من قبل أعضاء المجلس الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب وأدائهم اليمين القانونية في مجلس القضاء الأعلى، حيث تم اختيار معن الهيتي رئيسا لمجلس المفوضين ورياض البدران رئيسا للإدارة الانتخابية».

وأضاف الخيكاني أنه «تم ايضا اختيار رزكار حمة محيي الدين نائبا لرئيس المجلس، وأحمد رحيم بشارة مقررا لمجلس المفوضين».

وتأتي الاستعدادات للانتخابات البرلمانية بينما يخوض العراق حملة عسكرية لاستعادة آخر معقل لتنظيم «داعش»، وهو عبارة عن شريط على الحدود السورية يضم قضاءي القائم وراوة في محافظة الأنبار (غرب).

وكذلك تأتي في خضم الأزمة بين الحكومة الاتحادية واقليم الشمال على خلفية استفتاء الانفصال الباطل الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي.

الى ذلك، دمر الطيران العراقي امس مواقع تابعة لـ«داعش» في قريتين قرب القائم غرب العراق.

وقال إعلام الحشد الشعبي العراقي ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ـ ان «طيران الجيش وجه عدة ضربات ضد مواقع داعش في قريتي سعده والكرابلة المجاورة للقائم، ما أسفر عن تدميرها بالكامل».

وأضاف البيان أن «القصف جاء بناء على معلومات من استخبارات الحشد الشعبي»، مشيرا إلى أن «القوات مستمرة في تقدمها باتجاه مركز القائم وبإسناد جوي من طيران الجيش».