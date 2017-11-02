تصدرت مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الحالية لطهران الاتفاق النووي وأزمات إقليمية مثل الصراع السوري.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني لبوتين لدى استقباله «إننا سعداء جدا لأن بلدينا، وبعيدا عن علاقاتنا الثنائية، يلعبان دورا مهما في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». وموسكو حليف مهم لإيران في خلافها مع إدارة ترامب التي رفضت في 13 أكتوبر الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي مع القوى العالمية الست ومن بينها روسيا والولايات المتحدة.

وانتقدت روسيا خطوة ترامب التي أتاحت للكونغرس الأميركي فرصة 60 يوما لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وقال مسؤول إيراني لـ «رويترز» طالبا عدم ذكر اسمه «هذه الزيارة مهمة جدا.. تظهر عزم طهران وموسكو على تعميق تحالفهما الاستراتيجي.. الذي سيرسم صورة مستقبل الشرق الأوسط».

وأضاف «تتعرض روسيا وإيران لضغط أميركي.. وليس أمام طهران خيار آخر سوى الاعتماد على موسكو لتخفيف الضغط الأميركي». وذكر مسؤول إيراني آخر أن سياسة ترامب العدوانية تجاه إيران وحدت مواقف القيادة الإيرانية المنقسمة على التحالف مع روسيا.