قال حاكم ولاية نيويورك اندورو كيومو امس ان التحقيقات الأولية تشير الى ان منفذ اعتداء نيويورك على صلة بما يسمى بتنظيم «داعش».



وذكرت وسائل اعلام محلية عن كيومو القول ان المشتبه به ويدعى سيف الله سيبوف (29 عاما) وهو اوزبكي مقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2010 بايع تنظيم «داعش» خلال اقامته في الولايات المتحدة حيث خطط لتنفيذ هذا الاعتداء منذ أسابيع.



من جهته، قال نائب مفوض شرطة نيويورك جون ميلر في مؤتمر صحافي ان منفذ الاعتداء فعل ذلك باسم «داعش» حيث اتبع بالضبط نفس التعليمات والأساليب التي وضعها داعش في قنواته للتواصل الاجتماعي بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه العمليات.