قالت الشرطة الأميركية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح في حادث إطلاق نار وقع بمتجر (وول مارت) في ولاية كولورادو.

وقالت الشرطة في بيان مساء امس الأربعاء، إن مسلحا فتح النار داخل متجر (وول مارت) بمنطقة ثورنتون في ولاية كولورادو ما أدى إلى قتل ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة توفيت بعد تلقيها العلاج في احد المستشفات القريبة وإصابة العديد من الأشخاص بجروح.

وأضافت أن "المحققين يقومون حاليا بمراجعة كاميرات المراقبة الأمنية في مكان الحادث ومقابلة الشهود للحصول على وصف للمشتبه فيه".

ويأتي هذا الحادث بعد مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل عندما اقتحم سائق شاحنة طريقا مخصصا للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية في حي (مانهاتن) بمدينة نيويورك يوم امس الاول ثم خرج من الشاحنة وشرع في إطلاق النار على المارة.