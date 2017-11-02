أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية (حكومية)، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها إلى دالاس فورت ورث في ولاية تكساس الأمريكية اعتباراً من 25 مارس 2018.

وأضافت الشركة في بيان، أن رحلاتها إلى دالاس أصبحت غير مستدامة تجارياً، في أعقاب القرار المنفرد الذي اتخذته شركة آمريكان آيرلاينز بإنهاء اتفاقية الشراكة بالرمز مع الاتحاد للطيران.

وفي يوليو الماضي، أعلنت أمريكان إيرلاينز عن فك اتفاقية مع الاتحاد الاماراتية. والمشاركة بالرمز هي أن تتقاسم شركتين حصة في نفس الرحلة المخصصة لأحد الشركتين.

وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، وفق البيان، "أدّى القرار المؤسف الذي اتخذته شركة أمريكان آيرلاينز بإنهاء العلاقة التجارية التي أفادت كلا الشركتين، إلى عدم ترك أي خيار لدى الاتحاد للطيران سوى تعليق رحلاتها بين أبوظبي وبين دالاس / فورت وورث".

واستثمرت الاتحاد للطيران بشكل كبير في رحلات دالاس فورت وورث منذ إطلاقها في ديسمبر 2014، إذ بدأت هذه الوجهة بثلاث رحلات أسبوعياً وتمّت ترقيتها إلى رحلة يومية في فبراير 2017.

وأضاف بيتر بومغارتنر "يعتبر إلغاء رحلات دالاس واحداً من التعديلات العديدة التي نقوم بها في شبكة وجهاتنا الأمريكية في 2018، من أجل تحسين ربحية الأنظمة.

وزاد: من الممكن إجراء تعديلات إضافية فيما نراقب التأثير الكامل لإلغاء رحلات الشراكة بالرمز مع شركة أمريكان آيرلاينز في حجوزات صيف 2018.

تشغل الاتحاد للطيران حالياً 42 رحلة أسبوعية من دون توقف إلى خمس مدن أمريكية هي شيكاغو ودالاس/فورت وورث ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن.

وعلاوة على ذلك، تشغل الاتحاد للشحن رحلتي شحن أسبوعياً بطائرة الشحن بوينغ 777F من وإلى مطار ريكنباكر في كولومبوس بأوهايو وتوكسون بأريزونا.