دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إعدام مهاجر أوزبكي متهم بقتل ثمانية أشخاص دهسا بشاحنة في نيويورك ووصف الرجل بأنه "إرهابي".

واستجوب محققون سيف الله سايبوف (29 عاما) الذي نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه واعتقلته. ووفقا لدعوى جنائية رفعت ضده أمس الأربعاء أبلغ سايبوف المحققين بأن فكرة الهجوم واتته بعد أن شاهد تسجيلات فيديو لتنظيم "داعش" وبدأ التخطيط للهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء قبل عام.

وقال ترامب على تويتر "إرهابي نيويورك كان سعيدا وهو يطلب رفع راية تنظيم داعش في غرفته بالمستشفى. قتل ثمانية أشخاص وأصاب 12 بإصابات بالغة. يجب إعدامه".

ووجهت اتهامات لسايبوف، وهو مهاجر أوزبكي يعيش في ولاية نيوجيرزي، بتهمة تقديم الدعم المالي والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية وبالتحديد "داعش" وبتهمة العنف وتدمير سيارات مما أدى لوفاة ثمانية أشخاص.