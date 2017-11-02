من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، في مدريد، محاكمة رئيس حكومة كتالونيا المعزول كارلوس بوجديمون، وعدد من أعضاء حكومته، حيث مازال بوجديمون في بروكسل ومن المرجح أن يتم ترحيله في حال لم يمثل أمام المحكمة.

وقال المحامي البلجيكي بول بيكاير، الذي يتولى الدفاع عن بوجديمون، أمس الأربعاء، إن موكله لن يعود إلى إسبانيا للمثول أمام المحكمة، وعرض بدلا من ذلك أن يتم استجواب بوجديمون في بلجيكا.

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أصدرت أمس الأول الثلاثاء أمرا باستدعاء بوجديمون وعدد من أعضاء حكومته للمثول أمام المحكمة، وعلى الرغم من أن اثنين من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة عادا إلى برشلونة مساء الثلاثاء وهما خواكيم فورن ودولورس باسا ، إلا أن بوجديمون بقى في بروكسل.

وقال ايستبان جونزاليز بونس، العضو في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الحاكم لإذاعة إسبانية إنه إذا لم يمثل بوجديمون أمام المحكمة للإدلاء بشهادته" من المرجح أن يتم إرسال طلب ترحيل لبلجيكا وأن تقوم الشرطة البلجيكية باحتجازه".

وكان بوجديمون قد سافر إلى بلجيكا مع عدد من أعضاء مجلس وزرائه المقال الاثنين الماضي. ومنذ وصوله إلى بروكسل، أعلن أنه سوف يستمر في الكفاح

من أجل استقلال كتالونيا.

ويواجه بوجديمون وأعضاء أخرون بالحكومة اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال العامة.