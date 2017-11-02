زارت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، اليوم الخميس، إقليم أراكان (راخين)، غربي البلاد، لأول مرة منذ الحملة الأمنية، التي أطلقتها السلطات ضد مسلمي الروهنغيا بالإقليم، في أغسطس الماضي، حسب وكالة أسوشيتيد برس الأميركية.

وجاءت زيارة الزعيمة الميانمارية بالتزامن مع انطلاق الخطة الحكومية الرامية إلى إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهنغيا الفارين من العنف في إقليم أراكان.

وقال تين ميونغ سو، مسؤول إداري بحكومة أراكان، إن سو تشي زارت مونغداو، شمالي أراكان، برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي الكشف عن خطة زعيمة ميانمار الخاصة بزيارتها إلى منطقة الصراع بأراكان، لدواعٍ أمنية، وفق الوكالة الأميركية.

وفي 23 أكتوبر الماضي، زار ميانمار وفد بنغالي رفيع المستوى، مكون من 12 شخصية اعتبارية، على رأسهم وزير الداخلية أسد الزمان خان، لبحث إعادة مسلمي الروهنغيا الذين عبروا إلى بنغلاديش.

وفي 25 أغسطس الماضي، أطلقت ميانمار حملة أمنية بمشاركة قوات الجيش والشرطة ومليشيات بوذية، ارتكبت خلالها جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهنغيا، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.